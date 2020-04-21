Столичным предпринимателям подберут потенциальных иностранных покупателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Московского экспортного центра (МЭЦ) разработали сервис, который поможет предпринимателям сэкономить время на поиск потенциальных заказчиков и расширить рынки сбыта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"При персональном подборе потенциальных зарубежных партнеров наши специалисты будут использовать не только уже наработанную контактную базу МЭЦ, но и другие источники", – приводятся в материале слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина.
По его словам, новый сервис поможет столичным компаниям расширить географию экспорта и сделать проще процесс выхода на зарубежные рынки.
Специалисты МЭЦ помогут получить список перспективных партнеров для сотрудничества. Чтобы заказать бесплатный подбор иностранных покупателей, нужно оставить заявку на сайте.
Ранее Фурсин рассказал, что представители малого и среднего бизнеса Москвы смогут возместить часть комиссии за размещение продукции на торговых интернет-площадках. Отмечается, что размер комиссии интернет-агрегатора не должен превышать уровень 20 процентов от стоимости размещенных на портале услуг и товаров. Кроме того, площадка должна иметь службу доставки и не менее тысячи поставщиков продукции.
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