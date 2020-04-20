Предпринимателям в Москве субсидируют размещение на маркетплейсах

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Представители малого и среднего бизнеса Москвы смогут возместить часть комиссии за размещение продукции на торговых интернет-площадках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Мы планируем расширять перечень утвержденных интернет-площадок по мере поступления соответствующих заявок. Для включения в список маркетплейсы должны соответствовать всего трем критериям", – заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Специалист подчеркнул, что размер комиссии интернет-агрегатора не должен превышать уровень 20 процентов от стоимости размещенных на портале услуг и товаров. Кроме того, площадка должна иметь службу доставки и не менее тысячи поставщиков продукции.
Предпринимателям могут компенсировать до 50 процентов комиссии, но максимальный ее размер ограничен планкой 700 тысяч рублей. Заявки принимаются вплоть до 1 июня 2020 года.
Для оперативного информирования бизнеса в Москве открыта горячая линия по телефону +7 (499) 961-01-20 и запущен Telegram-канал "Субсидии московским предпринимателям".
В понедельник, 20 апреля, сообщалось, что столица одобрила восемь заявок на субсидии компаниям-экспортерам. Общая сумма выплат составит порядка 8,5 миллиона рублей.
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