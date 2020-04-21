Раздел о субсидиях для бизнеса появился на платформе Московского инновационного кластера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский инновационный кластер (МИК) открыл на своей цифровой платформе специальный раздел, посвященный программам поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"В Москве внедрен целый комплекс мер, который призван помочь предпринимателям. Это льготы, субсидии, гранты, поручительства при получении кредитов. Прорабатываются и новые шаги. Прилагаем все усилия, чтобы поддержка города стала надежной базой и важным антикризисным инструментом для бизнес", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее участникам инновационного кластера Москвы разрешили подать заявки на субсидии онлайн. Субсидии могут выплатить на компенсацию затрат за обучение сотрудников, на реализацию комплексных инновационных проектов и на ряд иных услуг.

На данный момент в Московском инновационном кластере состоят такие крупные организации, как фонд "Сколково", НИЦ "Курчатовский институт", ряд столичных технопарков.