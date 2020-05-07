Строительство технопарка в промышленной зоне Руднево начнется в этом году

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В текущем году специалисты приступят к строительству технопарка в промышленной зоне Руднево. Предполагается, что частные инвесторы откроют там более 40 производств и создадут более трех тысяч новых рабочих мест, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, резидентами технопарка станут высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса, производящие экспортно ориентированные и импортозамещающие технологии, товары и услуги в области строительной, авиационной и электронной промышленности.
В материале говорится, что по решению Сергея Собянина, технопарк будут строить до конца 2022 года в ВАО.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров рассказал, что в проекте особое внимание уделят созданию качественной и комфортной среды.
По его словам, в рамках проекта задействуют более 11 гектаров земли, возведут 19 объектов общей площадью более 84 тысяч квадратных метров.
Как стало известно ранее, в столице планируют построить девять промышленных предприятий. рассказал Ефимов, инвесторы могут арендовать участок под строительство промышленного предприятия через городские аукционы. С 2013 года реализованы уже девять лотов. Победители торгов построят объекты в двух столичных округах и в Зеленограде.
Ранее президиум правительства Москвы принял распоряжение о присвоении двум столичным предприятиям статуса якорного резидента технопарка. Этот статус присвоен ООО "Текон Мембранные технологии" и ООО "Лаборатория хроматографических систем".
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