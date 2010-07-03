На территории бывшего аэродрома Тушино создадут примерно 20 тысяч рабочих мест – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что развитие территории бывшего аэродрома Тушино позволит дополнительно создать в столице примерно 20 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Мэр осмотрел строительные работы на месте, где сейчас строят бизнес-парк с жилыми комплексами и социальными объектами.

"На площадке бывшего Тушинского аэропорта, который, по сути дела, много лет являлся пустырем, формируется мощный новый центр притяжения Москвы. Я думаю, что это будет один из лучших образцов комплексной застройки города. И, конечно, то, что здесь будет создано порядка 20 тысяч рабочих мест, создаст такой мощный центр притяжения для всего этого района", – заявил Собянин.

По словам мэра, застройщики сначала планируют возвести деловые объекты, после чего перейти к работам над жильем и соцобъектами. В бизнес-кластер, как уже известно, планируют в 2021 году перевезти 55 организаций "Ростеха", как заявил директор корпорации Сергей Чемезов. Обеспечение транспортной доступности квартала обеспечат столичные власти.

Ранее сообщалось, что в Москве реконструируют Бадаевский пивоваренный завод. Здесь планируют возвести жилой комплекс, установленный на 35-метровых опорах, а часть исторической застройки сохранить.

