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Общество

07:14

Свыше тысячи рабочих мест создали в городском округе Реутов с начала года

общество экономика

Фото: depositphotos/boggy22

Порядка 1,3 тысячи рабочих мест создали в городском округе Реутов с начала 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как объяснили на официальном сайте муниципального образования, в Реутове появился новый производственный комплекс кондитерской и технологической компаний. Кроме того, был одобрен и введен в эксплуатацию вертолетный комплекс.

В 2019 году на территории городского округа зарегистрировали более тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Аналитики указывают на рост в размере 34 процентов. Рост бизнес-сферы Реутова поддерживают за счет проекта "Мой бизнес". В центре предпринимателям оказывают порядка 200 профильных услуг.

"Одно из приоритетных направлений развития экономики города – это привлечение инвестиций, открытие новых производств, создание рабочих мест, развитие промышленных площадок", – подчеркнул глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории бывшего аэродрома Тушино, где сейчас возводят бизнес-квартал, появится порядка 20 тысяч рабочих мест. По словам градоначальника, комплексная застройка станет новым центром притяжения в столице.

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