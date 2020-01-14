В Москве построят девять промышленных предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице построят девять промышленных предприятий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, инвесторы могут арендовать участок под строительство промышленного предприятия через городские аукционы. С 2013 года реализованы уже девять лотов. Победители торгов построят объекты в двух столичных округах и в Зеленограде.

Самое крупное предприятие будет построено на юге Москвы до 2027 года. Общая площадь объекта составит 32,7 тысячи квадратных метров.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, на один лот в среднем претендуют по три компании, что говорит о высоком уровне конкуренции. При этом организация промышленного производства требует от инвестора значительных затрат. "Тем не менее интерес к подобным лотам остается", – заключил он.

Ранее президиум правительства Москвы принял распоряжение о присвоении двум столичным предприятиям статуса якорного резидента технопарка. Этот статус присвоен ООО "Текон Мембранные технологии" и ООО "Лаборатория хроматографических систем".

Якорные резиденты технопарков уплачивают налог на прибыль, зачисляемый в городской бюджет, по льготной ставке 12,5% вместо стандартной ставки 17%.

