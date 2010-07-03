Проекты молодых разработчиков представят на научных площадках Москвы

17:43
Фото: предоставлено организаторами
С 8 по 12 декабря в столице пройдет финал Всероссийского конкурса молодых предпринимателей. Более 400 юных разработчиков с различных уголков страны представят свои научно-технические разработки, которые будут оценены гуру бизнеса и науки. В финале примут участие команды изобретателей из Твери, Рязани, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ульяновска, Белгорода, Волгограда и Москвы.
"В состав команд-победителей входят студенты и молодые специалисты вузов, имеющих различные компетенции, которые позволяют создать целостный проект, готовый к внедрению в производство. Благодаря экспертной помощи ребята смогут усовершенствовать свои проекты в режиме реального времени с использованием современного оборудования технопарков столицы", – утверждает заместитель руководителя аппарата ВОИР Кирилл Кусмарцев.
Разработки будут представлены на площадках "Технограда", а также главной научной выставки страны ВУЗПРОМЭКСПО по направлениям рабочих групп Национальной технологической инициативы: автонет, аэронет, маринет, нейронет, сейфнет, технет, фуднет, хелснет, энерджинет.
Среди наиболее интересных проектов можно будет увидеть "Атлас сердечно-сосудистой системы в норме и патологии в дополненной реальности" команды Тверского государственного технического университета, "Программный комплекс и мобильное средство изучения медицинских показателей" Рязанского радиотехнического университета, "Роботизированное устройство в диагностике онкологических заболеваний" от разработчиков Новгородского государственного университета.
"Ранние формы заболевания могут быть исследованы до ста процентов случаев, то есть мы хотим изменить и переломить статистику роста онкологических заболеваний у нас в стране и начать их лечить на уровне факторов риска. Мы уже в течение года разрабатываем этот проект", – утверждает автор разработки клинический ординатор НовГУ Иван Гулков.
Также в финале будут презентованы проекты Ульяновского государственного технического университета "Устройства для тестирования цветового зрения человека", Белгородского государственного университета "Экзоскелет для верхней конечности" и другие не менее интересные изобретения.
Проекты будут оцениваться представителями ведущих предприятий и научных учреждений столицы. В экспертный совет войдут: генеральный директор Ассоциации "Российский дом международного научно-технического сотрудничества" Дмитрий Протасовский, начальник департамента АО "Швабе" Олег Ващенко, генеральный директор ООО "Коптер Экспресс" Олег Понфиленок, коммерческий директор ООО "Аэроксо" Олег Махонин , генеральный директор ЗАО "Интеллектуальная механика" Андрей Власов, руководитель Центра трансфера технологий ВОИР Олег Лапшин и другие.
Детали доступны по ссылке.
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