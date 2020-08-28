Список из 10 научных центров мирового уровня утвердили в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перечень из 10 научных центров мирового уровня (НЦМУ), выполняющих исследования по приоритетам научно-технологического развития, утвердили в России. Заседание по господдержке создания и развития таких центров провела зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает Агентство "Москва".

Объем их финансового обеспечения на период 2020–2024 годов – 15,46 миллиарда рублей. На конкурсный отбор поступило 60 заявок, на заседании члены Совета заслушали доклады 11 инициаторов создания центров. После обсуждения был утвержден список из 10 НЦМУ по шести приоритетным направлениям.

В него вошли "Центр фотоники", "Передовые цифровые технологии", "Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты", "Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение", "Национальный центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний", "Павловский центр "Интегративная физиология – медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости", "Центр персонализированной медицины", "Агротехнологии будущего", "Сверхзвук", "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала".

В столице к 2023 году появится новый технопарк "ЗИЛ", инвестор собирается вложить в проект 3,3 миллиарда рублей. Там планируют производить автокомпоненты, разрабатывать информационные технологии в сфере безопасности, микроэлектронику, проводить научные исследованияю

Общая площадь имущественного комплекса увеличат с 70 до 81 тысячи квадратных метров. Инвестор обязуется выполнять требования к экономической деятельности, предъявляемые к технопаркам.