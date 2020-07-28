К 2023 году на территории ЗИЛа появится технопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве к 2023 году появится новый технопарк "ЗИЛ", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В создание объекта инвестор планирует вложить 3,3 миллиарда рублей.

"На территории технопарка будут производить автокомпоненты, разрабатывать информационные технологии в сфере безопасности, микроэлектронику, проводить научные исследования", – уточнил вице-мэр.

Общая площадь имущественного комплекса будет увеличена с 70 до 81 тысячи квадратных метров. Инвестор обязуется выполнять требования к экономической деятельности, предъявляемые к технопаркам.

Также Владимир Ефимов добавил, что в ближайшее время проекту будет присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта, что позволит инвестору снизить общую региональную налоговую нагрузку на 25% и направить эти средства на развитие технопарка.

Директор городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева считает, что преференции для бизнеса, предоставляемые столицей, способствуют благоприятному инвестклимату.

Ранее сообщалось, что в столице детские технопарки открыли запись на очные занятия, на которых ребята смогут изучать программирование, осваивать 3D-прототипирование, печать и получать предпринимательские навыки.