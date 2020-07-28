Культурно-досуговый центр с кинозалом построят в Ново-Переделкине

15:34
Фото: stroi.mos.ru
В Ново-Переделкине появится культурно-досуговый центр с кинозалом, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Земельный участок площадью 2,3 тысячи квадратных метров, расположенный рядом с природным заказником "Долина реки Сетунь", выставят на аукцион.
"Победителю открытого аукциона предстоит построить полноценный культурно-досуговый общественный центр, где, кроме развлекательных учреждений, предусмотрено размещение кинотеатра, предприятий торговли и сферы услуг, а также точек питания",– отметил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Стать участником аукциона может любое физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели. После реализации проекта 100 процентов площадей культурно-досугового центра перейдут в собственность инвестора.
Ранее сообщалось, что в Дмитровском районе столицы планируется построить спортивный центр. Арендатора земельного участка определили на аукционе.
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