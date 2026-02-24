СК показал работу криминалистов на месте взрыва у Савеловского вокзала

Следственный комитет России показал работу следователей и криминалистов возле Савеловского вокзала в Москве, где неизвестный устроил взрыв у автомобиля ДПС. Видео распространено пресс-службой ведомства в MAX.

На кадрах можно увидеть сотрудников правоохранительных служб. Крупным планом показана поврежденная в результате инцидента машина ДПС.

В ночь на 24 февраля неизвестный подошел к автомобилю правоохранителей на площади у Савеловского вокзала, после чего произошел взрыв. Один из правоохранителей погиб на месте, еще двое были доставлены в больницу с различными ранениями.

Преступник, причастный к взрыву, также скончался во время ЧП. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот взрывных устройств".