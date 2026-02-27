Al Jazeera: Пакистан ударил по афганским военным в Кабуле

Фото: depositphotos/nitinut380

Пакистанские военные нанесли авиационный удар по столице Афганистана Кабулу. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в афганском правительстве.

Кроме того, как уточняет издание PTV, под удары попали военные объекты и бойцы Афганистана в провинциях Кандагар и Пактия. В результате были уничтожены два штаба бригад в Кабуле, а также пункты управления, материально-технического обеспечения и склады с боеприпасами в Кандагаре и Пактии.

Незадолго до этого местные СМИ сообщали о сильном взрыве в Кабуле, за которым последовала интенсивная стрельба.

Вооруженные столкновения между военнослужащими Пакистана и Афганистана произошли 26 февраля в шести приграничных провинциях, а также вблизи линии Дюранда – границы, которую Кабул официально не признает.

Афганские вооруженные силы объявили о начале "Операции возмездия" в ответ на авиаудары пакистанских ВВС по территории страны.

Пакистанские СМИ сообщили о гибели как минимум 72 афганских военных в результате столкновений на границе с Пакистаном. Кроме того, пакистанским силам удалось уничтожить свыше 30 афганских танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров.