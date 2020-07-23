Более 400 договоров по продаже городской недвижимости оформлено с начала года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В первом полугодии 2020 года количество заключенных договоров купли-продажи городской нежилой недвижимости составило 405. Этот показатель в два раза выше прошлогоднего. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С начала этого года все договоры купли-продажи городского имущества заключаются в электронной форме через личный кабинет покупателя. Процесс приватизации стал значительно проще, теперь инвесторы дистанционно подписывают договор, акт и подают заявление на государственную регистрацию", – подчеркнул Ефимов.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, суммарная площадь объектов составила около 45 тысяч квадратных метров, а сумма сделок достигла 2,7 миллиарда рублей. Больше всего помещений – 32 – было приобретено на юге Москвы.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что спрос инвесторов на столичную недвижимость вырос в том числе благодаря увеличению объема предлагаемой инвесторам коммерческой недвижимости. За первые полгода 2020 было организовано и проведено более 1,4 тысячи приватизационных дел, 405 договоров уже заключены.
"Сейчас в Москве на продажу выставлено 538 объекта городской недвижимости, это помещения, здания с участками и машино-места", – добавил Гаман.
Этот год обогнал предыдущий и по количеству инвесторов. В 2019 году за аналогичный период в торгах участвовали 7–8 человек, а в этом в среднем 9. Таким образом, конкуренция выросла на 14,7 процента.
"Средняя цена за квадратный метр по итогам торгов в первом полугодии составила 61 тысячу рублей", – отметил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Отмечается, что все столичные лоты можно увидеть на инвестиционном портале Москвы. Для просмотра многих из них доступна функция 3D-экскурсии. За время ограничений из-за пандемии коронавируса эта услуга пользовалась особой популярностью.
Ранее стало известно, что осенью 2020 года будет принято решение по продлению льготной ипотеки под 6,5 процента.
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