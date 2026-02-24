Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 07:44

Город

Участники московских ярмарок поздравили бойцов СВО с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники московских ярмарок отправили военнослужащим на СВО посылки ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, участник межрегиональных ярмарок Имомиддин продает сухофрукты из стран СНГ. Он передал в один из штабов "Москва помогает" 100 килограммов сухофруктов и орехов.

"На 23 февраля я отправил сухофрукты и орехи – в полевых условиях это очень нужные продукты: они дают много энергии, хорошо переносят транспортировку и долго не портятся, а еще они просто очень вкусные, а ко Дню защитника Отечества хочется ребят порадовать", – поделился Имомиддин.

В свою очередь, участница ярмарки в Юго-Восточном административном округе из Тамбовской области Светлана вместе с мужем собрала 500 килограммов картофеля. Женщина подчеркнула, что в конце зимы натуральные овощи есть стоит всем.

Еще один фермер, Римма из Воронежской области, передала бойцам яблоки из собственного сада, картофель, а также варенье и соленья, которые сама приготовила.

Помимо этого, военнослужащие получили на праздник 10 коробок тушенки из оленины, а также теплые носки и 100 пар теплых перчаток, которые передал участник московских ярмарок Василий.

Отмечается, что участники московских ярмарок регулярно поддерживают бойцов. Помогает каждый десятый фермер.

Вместе с этим к 23 февраля более 20 тысяч открыток с пожеланиями и словами благодарности было составлено школьниками и студентами колледжей, рассказал ранее Сергей Собянин. Также на передовую направляют продукты и вещи первой необходимости, шьют постельное и адаптивное белье для госпиталей.

Поздравили военных и участники городской программы лояльности "Миллион призов". Поддержать участников спецоперации москвичи могли и с помощью подарков в фирменных магазинах проекта "Сделано в Москве".

Читайте также


город

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика