Участники московских ярмарок поздравили бойцов СВО с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники московских ярмарок отправили военнослужащим на СВО посылки ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, участник межрегиональных ярмарок Имомиддин продает сухофрукты из стран СНГ. Он передал в один из штабов "Москва помогает" 100 килограммов сухофруктов и орехов.

"На 23 февраля я отправил сухофрукты и орехи – в полевых условиях это очень нужные продукты: они дают много энергии, хорошо переносят транспортировку и долго не портятся, а еще они просто очень вкусные, а ко Дню защитника Отечества хочется ребят порадовать", – поделился Имомиддин.

В свою очередь, участница ярмарки в Юго-Восточном административном округе из Тамбовской области Светлана вместе с мужем собрала 500 килограммов картофеля. Женщина подчеркнула, что в конце зимы натуральные овощи есть стоит всем.

Еще один фермер, Римма из Воронежской области, передала бойцам яблоки из собственного сада, картофель, а также варенье и соленья, которые сама приготовила.

Помимо этого, военнослужащие получили на праздник 10 коробок тушенки из оленины, а также теплые носки и 100 пар теплых перчаток, которые передал участник московских ярмарок Василий.

Отмечается, что участники московских ярмарок регулярно поддерживают бойцов. Помогает каждый десятый фермер.

Вместе с этим к 23 февраля более 20 тысяч открыток с пожеланиями и словами благодарности было составлено школьниками и студентами колледжей, рассказал ранее Сергей Собянин. Также на передовую направляют продукты и вещи первой необходимости, шьют постельное и адаптивное белье для госпиталей.

Поздравили военных и участники городской программы лояльности "Миллион призов". Поддержать участников спецоперации москвичи могли и с помощью подарков в фирменных магазинах проекта "Сделано в Москве".