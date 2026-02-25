В Наро-Фоминске задержана организатор похищения москвички из-за квартиры

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Организатор похищения москвички из-за квартиры задержана в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, группа злоумышленников похитила 48-летнюю женщину и вывезла ее в Калужскую область. Аферисты угрозами расправы вынуждали потерпевшую переписать на них квартиру в Москве. Стоимость жилья составляет свыше 7 миллионов рублей.

В результате подозреваемую в организации этой схемы удалось выявить с помощью камер видеонаблюдения. Ей оказалась 42-летняя женщина. Злоумышленницу арестовали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что потерпевшая жива и здорова, квартира не пострадала.

Ранее сотрудник банка в Мытищах похитил у пенсионерки более миллиона рублей. Выяснилось, что женщина пришла в финансовое учреждение, представитель которого, завладев конфиденциальными данными потерпевшей, перевел средства с ее счета на свой.

В результате 21-летний москвич был задержан на рабочем месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

