29 января, 17:26

Происшествия

В Москве мошенники украли у страховых компаний более 60 миллионов рублей

Фото: depositphotos/Keola

В Москве мошенники похитили у страховых компаний свыше 60 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Организованная преступная группа воспользовалась вредоносным программным обеспечением и методами социальной инженерии для получения доступа к личным кабинетам агентов страховых компаний. В результате они оформляли страховые продукты на третьих лиц и незаконно присваивали страховые премии.

Клиентов аферисты искали с помощью интернет-площадок, форумов, соцсетей, сообществ в мессенджерах. Плата за оформление полисов ОСАГО направлялась по реквизитам подконтрольных мошенникам карт и не поступала на счета страховых компаний.

В результате мошенники смогли проникнуть в личные кабинеты сотрудников 10 страховых компаний. Ущерб от противоправной деятельности составил более 60 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Одному из возможных организаторов данной мошеннической схемы предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства преступления и устанавливаются соучастники противоправной деятельности.

Ранее в Мытищах сотрудник банка похитил у пенсионерки более миллиона рублей. Выяснилось, что пенсионерка пришла в банк, сотрудник которого, завладев конфиденциальными данными женщины, перевел средства с ее счета на свой.

В результате 21-летний москвич был задержан на рабочем месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.

