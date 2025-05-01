9 уголовных дел возбуждено по факту хищения денег у участников СВО в Шереметьево

Фото: depositphotos/YGphoto

9 уголовных дел возбуждено о хищении средств у участников СВО таксистами в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

В октябре 2024 года в линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево поступила информация о преступной группировке, которая обманным путем похищает деньги у участников СВО на территории воздушной гавани. В результате были выявлены организаторы мошеннической схемы, в отношении которых возбуждены 9 уголовных дел о краже и мошенничестве.

Также сотрудники ФСБ и МВД выявили иных причастных к данным преступлениям. Ими оказались двое полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, которые помогали таксистам искать участников СВО.

Кроме того, был задержан оперуполномоченный ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево, который принимал незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел по обращениям потерпевших.

Материалы дел были переданы следователям для принятия дальнейших процессуальных решений. Сейчас правоохранители продолжают проводить мероприятия, которые позволят установить все эпизоды мошенничества и возможных соучастников данной схемы.

30 апреля суд в Москве арестовал на 2 месяца организатора преступного сообщества Алексея Кабочкина, которого обвиняют в вымогательстве средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево, а также в краже и мошенничестве в особо крупном размере.

Также были арестованы еще 15 фигурантов этого дела – Юсуф Тамалов, Сергей Айрапетов, Илья Павлов, Александр Вакуленко, Денис Терехов, Анварджон Маллаев, Ариф Мамедалиев, Гамзы Исмаилов, Араик Чивчян, Алексей Андреев, Артур Юсупов, Игорь Морозов, Сергей Волоруев, Александр Лебедев и Виктория Калачаева.

