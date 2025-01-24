Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в похищении военных и вымогательствах

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Сотрудники ФСБ задержали участники организованной преступной группы (ОПГ), которых подозревают в вымогательстве и похищении военных, участвующих в СВО. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области, передает РИА Новости.

По данным российских спецслужб, злоумышленники привлекли к преступной деятельности двух несовершеннолетних девушек, которые знакомились в Сети с военнослужащими, участвующими в спецоперации, а после вступали с ними в интимную связь. Затем военнослужащих похищали.

Через некоторое время подозреваемые, представляясь полицейскими, требовали под угрозой насилия более 3 миллионов рублей за якобы невозбуждение уголовного дела в отношении военных из-за их интимной связи с несовершеннолетними.

Также выяснилось, что фигуранты вымогали деньги у предпринимателей из Ростовской области. Для психологического давления они использовали ранее осужденного за мошенничество местного жителя, который представлялся сотрудником ЧВК "Вагнер". При этом он нигде не служил, а на деле работал массажистом, охранником в стриптиз-клубе и фитнес-тренером.

Для вымогательства у предпринимателей, проживающих в новых регионах России, был привлечен мужчина, который представлялся помощником полномочного представителя президента РФ на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В связи с этим на организатора и еще 10 участников данной схемы было заведено дело по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство". Во время обыска по местам жительства фигурантов были изъяты травматическое и охолощенное оружие и патроны к нему, запрещенные в обороте сильнодействующие вещества, стероиды, средства связи, а также военная форма с шевронами.

При этом один из участников этой схемы пытался скрыться, но после объявления его в федеральный розыск он был задержан столичными правоохранителями.

"В настоящее время все установленные участники преступной группы задержаны и находятся в СИЗО Ростова-на-Дону", – заключили в ведомстве.

Ранее злоумышленники выманили деньги у ветерана СВО в Приморском крае. По версии СМИ, 21-летний ветеран получил 3 миллиона рублей после того, как был ранен в зоне СВО. Об этом узнали злоумышленники, которые сперва, прикрываясь знакомством с судьей, попросили у мужчины 250 тысяч рублей, а после некий Рауф Хубалиев, пообещав вернуть средства, выманил еще 150 тысяч рублей и скрылся.

При этом в материале не уточняется, каким образом у ветерана выманили деньги. Сам боец СВО после этого инцидента обратился в правоохранительные органы, однако, как утверждает мужчина, полицейский разорвал его заявление и заявил, что ничем не может ему помочь.

