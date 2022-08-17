Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский городской суд утвердил сроки аферистам, которые обманули ветерана Пронина, сидевшего на параде Победы в 2021 году с Владимиром Путиным. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

По версии следствия, Руслан Алимирзаев и Алексей Коньков совершили преступление в мае 2021 года. Тогда, под видом сотрудника правоохранительных органов, один из мошенников убедил 96-летнего пенсионера снять со счета 400 000 рублей и передать сообщнику. Пенсионер снял деньги и выполнил поручение злоумышленников, выбросив деньги с балкона квартиры в указанное место.

"Защита обжаловала приговор мошенникам, выманившим у ветерана 400 тысяч рублей. Московский городской суд оставил без изменения приговор в отношении осужденных за мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной Войны Пронина", – говорится в сообщении.

Руслана Алимирзаева приговорили к 4 годам, Алексея Конькова к 5 годам колонии общего режима. Конькову вменили 4 аферы, Алимирзаеву – 2. Однако мужчины признали вину только в эпизоде мошенничества с ветераном.

По данным следствия, обвиняемые также причастны к совершению еще 3 аналогичных преступлений в отношении пенсионеров. Сообщается, что их злоумышленники обокрали в общей сложности на 1 миллион рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов совместно с ФСБ задержали в Москве троих человек – двух жительниц столицы и приезжего мужчину, обвиняемых в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денег с оборотом более 100 миллионов рублей.

По данным следствия, доход от преступной деятельности обвиняемых составил 11 миллионов рублей. Волк сообщила, что злоумышленники занимались финансовым обслуживанием юрлиц и ИП без соответствующих разрешительных документов.