Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана в Москве

15:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский городской суд утвердил сроки аферистам, которые обманули ветерана Пронина, сидевшего на параде Победы в 2021 году с Владимиром Путиным. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
По версии следствия, Руслан Алимирзаев и Алексей Коньков совершили преступление в мае 2021 года. Тогда, под видом сотрудника правоохранительных органов, один из мошенников убедил 96-летнего пенсионера снять со счета 400 000 рублей и передать сообщнику. Пенсионер снял деньги и выполнил поручение злоумышленников, выбросив деньги с балкона квартиры в указанное место.
"Защита обжаловала приговор мошенникам, выманившим у ветерана 400 тысяч рублей. Московский городской суд оставил без изменения приговор в отношении осужденных за мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной Войны Пронина", – говорится в сообщении.
Руслана Алимирзаева приговорили к 4 годам, Алексея Конькова к 5 годам колонии общего режима. Конькову вменили 4 аферы, Алимирзаеву – 2. Однако мужчины признали вину только в эпизоде мошенничества с ветераном.
По данным следствия, обвиняемые также причастны к совершению еще 3 аналогичных преступлений в отношении пенсионеров. Сообщается, что их злоумышленники обокрали в общей сложности на 1 миллион рублей.
Ранее сотрудники правоохранительных органов совместно с ФСБ задержали в Москве троих человек – двух жительниц столицы и приезжего мужчину, обвиняемых в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денег с оборотом более 100 миллионов рублей.
По данным следствия, доход от преступной деятельности обвиняемых составил 11 миллионов рублей. Волк сообщила, что злоумышленники занимались финансовым обслуживанием юрлиц и ИП без соответствующих разрешительных документов.
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