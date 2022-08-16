В Москве задержали троих человек, обвиняемых в незаконном обналичивании 100 млн рублей

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Сотрудники правоохранительных органов совместно с ФСБ задержали в Москве троих человек – двух жительниц столицы и приезжего мужчину, обвиняемых в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денег с оборотом более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По данным следствия, доход от преступной деятельности обвиняемых составил 11 миллионов рублей. Волк сообщила, что злоумышленники занимались финансовым обслуживанием юрлиц и ИП без соответствующих разрешительных документов.

"Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%", – прокомментировала Волк.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Представитель ведомства добавила, что по адресам проживания злоумышленников и офисных помещений проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, порядка 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее сообщалось, что менеджера банка в Москве задержали по подозрению в краже денег со счетов пяти пожилых клиентов.

По данным правоохранителей, 23-летний местный житель, являясь сотрудником банка, похищал денежные средства у граждан, которые обращались к нему за помощью в работе со вкладами. Злоумышленник получал доступ к личному кабинету в телефоне посетителя банка, после чего переводил деньги на свой счет.