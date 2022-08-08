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Москва 24

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Происшествия

18:58

Семейная пара в Москве помогла задержать мужчину, укравшего телефон у девушки

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Супружеская пара сумела поймать мужчину, который выхватил телефон из рук девушки на юго-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Происшествие случилось на 2-й Мелитопольской улице. После того как злоумышленник выхватил мобильный телефон, он попытался скрыться. На крики девушки отреагировали прохожие – муж с женой. Мужчине удалось догнать похитителя и удерживать его до приезда сотрудников полиции.

"Задержанный по подозрению в грабеже 33-летний москвич был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ", – говорится в сообщении.

За помощь семью наградили. Им вручили благодарности за проявленное мужество и активную гражданскую позицию.

Ранее столичная полиция раскрыла кражу в пригородной электричке. Все произошло в поезде Москва – Нара. Мужчина украл у девушки мобильный. Он вынул телефон из кармана ее куртки и сбежал. Девушка пыталась догнать вора, но тот выскочил на ближайшей остановке. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

До этого в Москве полицейские задержали лидера и участников организованной группы, подозреваемых в краже дорогих телефонов у пассажиров метро. В ходе обысков в жилищах подозреваемых и на одном из столичных рынков правоохранители изъяли компьютерную технику, свыше 100 телефонов и другие предметы.

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