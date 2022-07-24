Представившийся участником BTS мошенник выманил у москвички 1 тыс долл

17:50
Фото: depositphotos/smallblackcat
Представившийся участником южнокорейской группы BTS похитил у москвички 1 тысячу долларов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Женщина в одной из соцсетей получила сообщение якобы от Пак Чимина. В ходе общения злоумышленник предложил ей оформить платиновую карту на посещение концерта группы. За изготовление карты мошенник попросил перевести деньги, и пострадавшая согласилась.
Позднее мужчина прислал ей фото карты и проинформировал, что необходимо перевести еще 1 тысячу долларов для активации, и тогда заявительница не согласилась.
По данным полицейских, причиненный ущерб оценивается в 59 тысяч рублей. По факту мошенничества была организована проверка.
Ранее в Москве полицейские задержали лидера и участников организованной группы, подозреваемых в краже дорогих телефонов у пассажиров метро.
По предварительным данным, преступники крали мобильные телефоны из карманов верхней одежды пассажиров метро. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Так, одна девушка отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала телефон из кармана. Иногда они орудовали в одиночку.
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