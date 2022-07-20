Более 10 человек задержали в столице за кражу телефонов у пассажиров метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве полицейские задержали лидера и участников организованной группы, подозреваемых в краже дорогих телефонов у пассажиров метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в Москве, Московской и Рязанской областях задержали предполагаемого лидера группы и десятерых ее участников в возрасте от 16 до 45 лет", – рассказала она.

По предварительным данным, преступники крали мобильные телефоны из карманов верхней одежды пассажиров метро. Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Так, одна девушка отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала телефон из кармана. Иногда они орудовали в одиночку.

Другие участники банды разблокировали украденные телефоны, удаляли все данные, после чего продавали.

В ходе обысков в жилищах подозреваемых и на одном из столичных рынков правоохранители изъяли компьютерную технику, свыше 100 телефонов и другие предметы.

Возбуждены уголовные дела о кражах, которые соединены в одно производство. Все подозреваемые арестованы.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали грузчика, который украл около 21 миллиона рублей из багажа двух пассажиров в аэропорту Шереметьево. Злоумышленник совершил кражу во время погрузки багажа рейса Москва – Бишкек. Он залез в чемоданы и в одном обнаружил 10 миллионов рублей, а в другом – около 11 миллионов рублей.

После того как он присвоил себе все средства, его задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

