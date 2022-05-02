Лжесотрудник пенсионного фонда похитил у пенсионерки из Москвы почти 900 тыс руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенник позвонил пенсионерке, представился сотрудником пенсионного фонда и похитил у нее 899 тысяч 500 рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"Под предлогом предоставления положенной ей финансовой выплаты, злоумышленник завладел реквизитами банковской карты и кодами из SMS-сообщений, после чего с банковского счета были похищены денежные средства", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что назвавшийся сотрудником банка неизвестный мужчина похитил у московского пенсионера более 1,5 миллиона рублей.

Под предлогом сохранения денег лжесотрудник кредитной организации убедил пожилого мужчину обналичить их со своих банковских счетов, а затем перевести на банковскую карту злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

До этого мошенники украли у пенсионерки из Москвы, которая пыталась им помочь, почти 2 миллиона рублей. К пожилой женщине подошел незнакомый мужчина и рассказал, что его мать якобы сейчас находится на Украине и ей нужно помочь с переездом в Россию.

Он попросил пенсионерку выступить своего рода посредником – принять на свой банковский счет необходимую для этого крупную сумму денег. Женщину убелили, что предварительно она должна снять со своего счета все имеющиеся на нем деньги.

Купюры пенсионерка положила в мешок, который ей дали мошенники, затем они ей сказали, что перевод необходимо забрать в другом банке. При этом мошенники взяли у пенсионерки мешок с деньгами, объяснив это тем, что для перевода с них якобы необходимо списать серийные номера.

По дороге автомобиль все время ломался. Тогда москвичка заподозрила неладное, забрала деньги и вышла из машины. Позже она выяснила, что в мешке, который ей вернули мошенники, оказались купюры "Банка приколов". Такие же лежали в мешке, что она оставила у себя дома.

