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происшествия

09:49

Неизвестный похитил у москвички деньги и украшения на 12 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный похитил из квартиры пенсионерки на западе Москвы деньги и украшения. Общая сумма ущерба составила 12 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"На улице Академика Анохина неизвестный свободно вошел в квартиру пенсионерки, где украл 3 миллиона рублей и ювелирные украшения, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 12 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"). За совершение данного преступления злоумышленнику грозит до 10 лет заключения со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее неизвестный похитил с банковского счета пенсионерки 936 тысяч рублей. Завладеть персональными данными женщины мошенник смог, рассказав о якобы полагающихся всем пенсионерам выплатах по коронавирусу.

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