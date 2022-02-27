Неизвестный похитил у москвички деньги и украшения на 12 млн рублей

09:49
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестный похитил из квартиры пенсионерки на западе Москвы деньги и украшения. Общая сумма ущерба составила 12 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
"На улице Академика Анохина неизвестный свободно вошел в квартиру пенсионерки, где украл 3 миллиона рублей и ювелирные украшения, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 12 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"). За совершение данного преступления злоумышленнику грозит до 10 лет заключения со штрафом до 1 миллиона рублей.
Ранее неизвестный похитил с банковского счета пенсионерки 936 тысяч рублей. Завладеть персональными данными женщины мошенник смог, рассказав о якобы полагающихся всем пенсионерам выплатах по коронавирусу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: