Лжесотрудник банка выманил у московского пенсионера почти 1,7 млн руб

01 мая, 21:00
Фото: depositphotos/Keola
Назвавшийся сотрудником кредитной организации неизвестный мужчина похитил у московского пенсионера более 1,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.
"От мужчины 1953 года рождения, пенсионера, поступило сообщение о мошенничестве. Установлено, что 27 апреля 2022 года в 15:25 неизвестный позвонил пенсионеру и представился сотрудником банка", – отмечается в сообщении.
В МВД уточнили, что под предлогом сохранения денег лжесотрудник банка убедил пенсионера обналичить их со своих банковских счетов, а затем перевести на банковскую карту злоумышленника.
Материальный ущерб составил 1 миллион 668 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество").
Ранее в Москве мошенники украли почти 2 миллиона рублей у пенсионерки, которая пыталась им помочь. Инцидент произошел, когда женщина возвращалась из поликлиники. К ней подошел незнакомый мужчина и рассказал, что его мать якобы сейчас находится на Украине и ей нужно помочь с переездом в Россию.
Он попросил пенсионерку выступить своего рода посредником – принять на свой банковский счет необходимую для этого крупную сумму денег. Женщина согласилась.
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