Работника столичного банка задержали за кражу денег со счетов пяти пожилых клиентов

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Менеджера банка в Москве задержали по подозрению в краже денег со счетов пяти пожилых клиентов, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

По данным правоохранителей, 23-летний местный житель, являясь сотрудником банка, похищал денежные средства у граждан, которые обращались к нему за помощью в работе со вкладами. Злоумышленник получал доступ к личному кабинету в телефоне посетителя банка, после чего переводил деньги на свой счет.

Уже установлены пять эпизодов его противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил более 45 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мужчина забрался в чужую квартиру на востоке Москвы через окно и похитил украшения и собаку. Начальник управления информации и общественных связей Владимир Васенин рассказал, что кража произошла в одном из жилых домов на улице Мироновской в районе Соколиная Гора. По его словам, злоумышленник залез в квартиру через открытое окно на втором этаже.