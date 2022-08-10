Мужчина залез в московскую квартиру через окно и похитил украшения и собаку

10:35
Начальник управления информации и общественных связей Владимир Васенин рассказал, что кража произошла в одном из жилых домов на улице Мироновской в районе Соколиная Гора. По его словам, злоумышленник залез в квартиру через открытое окно на втором этаже.
"Воспользовавшись тем, что жильцы отсутствуют, он похитил собаку породы немецкий шпиц, ювелирные украшения и одежду. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 38-летний местный житель", – уточнил он.
Правоохранители забрали у мужчины собаку и вернули ее владельцу, однако украшения он уже успел продать.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело о краже, его заключили под стражу. Отмечается, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям, поэтому следователи проведут необходимые проверочные мероприятия.
Ранее в Москве полицейские задержали лидера и участников организованной группы, подозреваемых в краже дорогих телефонов у пассажиров метро. В ходе обысков в жилищах подозреваемых и на одном из столичных рынков правоохранители изъяли компьютерную технику, свыше 100 телефонов и другие предметы.
Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Так, одна девушка отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала телефон из кармана. Иногда они орудовали в одиночку.
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