Мужчина залез в московскую квартиру через окно и похитил украшения и собаку

Мужчина забрался в чужую квартиру на востоке Москвы через окно и похитил украшения и собаку. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Начальник управления информации и общественных связей Владимир Васенин рассказал, что кража произошла в одном из жилых домов на улице Мироновской в районе Соколиная Гора. По его словам, злоумышленник залез в квартиру через открытое окно на втором этаже.

"Воспользовавшись тем, что жильцы отсутствуют, он похитил собаку породы немецкий шпиц, ювелирные украшения и одежду. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 38-летний местный житель", – уточнил он.

Правоохранители забрали у мужчины собаку и вернули ее владельцу, однако украшения он уже успел продать.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело о краже, его заключили под стражу. Отмечается, что подозреваемый может быть причастен к другим преступлениям, поэтому следователи проведут необходимые проверочные мероприятия.

Ранее в Москве полицейские задержали лидера и участников организованной группы, подозреваемых в краже дорогих телефонов у пассажиров метро. В ходе обысков в жилищах подозреваемых и на одном из столичных рынков правоохранители изъяли компьютерную технику, свыше 100 телефонов и другие предметы.

Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Так, одна девушка отвлекала владельца телефона, другая незаметно вытаскивала телефон из кармана. Иногда они орудовали в одиночку.