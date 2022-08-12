Эксперт перечислил документы, которые могут использовать мошенники

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Мошенники могут использовать в своих целях не только паспортные данные человека, но и регистрацию по месту жительства, ИНН и даже водительские права, попавшие в Сеть. Об этом Москве 24 рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

"Паспортные данные и ИНН, попавшие в Сеть, выгодны интернет-мошенникам. Например, в соцсетях есть группы с фальшивыми интернет-магазинами. Злоумышленники, которые их создают, сидят под именами, фамилиями реальных людей, публикуют их фотографии у себя в профиле", – объяснил эксперт.





Сергей Вакулин специалист по кибербезопасности Чтобы быть еще более убедительными, они могут показать покупателям паспортные данные или ИНН совершенно других людей.

Клиенты ведутся на низкие цены, переводят деньги лжепродавцам, затем попадают в черный список, рассказывает Вакулин.

"Покупатель может обратиться в полицию, указать все данные продавца, а потом окажется, что владелец этих паспортных данных не имел никакого отношения к мошенничеству. И он становится фигурантом преступной схемы", – уточнил специалист по кибербезопасности.





Сергей Вакулин специалист по кибербезопасности Если в руки мошенников попали паспортные данные, то они без труда могут узнать ИНН. Чем больше информации будет в руках у злоумышленника, тем легче будет "клевать" жертва.

Данные регистрации по месту жительства, попавшие в Сеть, тоже могут сыграть на руку преступникам, отметил эксперт. "Темный сегмент интернета безграничен. Если у преступника есть цель найти вас, то благодаря сливу адреса регистрации и фото в соцсетях он без проблем сделает это", – предупреждает специалист.

Одно только знание ФИО может стать инструментом у злоумышленников, добавил Вакулин.





Сергей Вакулин специалист по кибербезопасности Например, недавно у крупных компаний были утечки данных клиентов. Из-за этого в общем доступе оказались телефоны и имена их владельцев. И теперь, когда мошенники звонят потенциальной жертве, называют имя, фамилию, отчество. И у людей на подсознательном уровне срабатывает чувство доверия к собеседнику.

Ранее россиянам рассказали, какую информацию не стоит публиковать в интернете. В частности, речь идет про геолокацию, а также персональные данные, среди которых и адрес проживания. Кроме того, следует с осторожностью делиться фотографиями других людей, так как в большинстве случаев на это нужно их согласие.