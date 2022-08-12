Эксперт перечислил документы, которые могут использовать мошенники

12:50
Фото: depositphotos/peus
Мошенники могут использовать в своих целях не только паспортные данные человека, но и регистрацию по месту жительства, ИНН и даже водительские права, попавшие в Сеть. Об этом Москве 24 рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.
"Паспортные данные и ИНН, попавшие в Сеть, выгодны интернет-мошенникам. Например, в соцсетях есть группы с фальшивыми интернет-магазинами. Злоумышленники, которые их создают, сидят под именами, фамилиями реальных людей, публикуют их фотографии у себя в профиле", – объяснил эксперт.
Клиенты ведутся на низкие цены, переводят деньги лжепродавцам, затем попадают в черный список, рассказывает Вакулин.
"Покупатель может обратиться в полицию, указать все данные продавца, а потом окажется, что владелец этих паспортных данных не имел никакого отношения к мошенничеству. И он становится фигурантом преступной схемы", – уточнил специалист по кибербезопасности.
Данные регистрации по месту жительства, попавшие в Сеть, тоже могут сыграть на руку преступникам, отметил эксперт. "Темный сегмент интернета безграничен. Если у преступника есть цель найти вас, то благодаря сливу адреса регистрации и фото в соцсетях он без проблем сделает это", – предупреждает специалист.
Одно только знание ФИО может стать инструментом у злоумышленников, добавил Вакулин.
Ранее россиянам рассказали, какую информацию не стоит публиковать в интернете. В частности, речь идет про геолокацию, а также персональные данные, среди которых и адрес проживания. Кроме того, следует с осторожностью делиться фотографиями других людей, так как в большинстве случаев на это нужно их согласие.
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