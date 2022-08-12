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Технологии

09:46

Эксперт развеял миф о банковских картах

технологии

Фото: depositphotos/samsonovs

Ношение банковской карты в чехле смартфона не оказывает никакого влияния на ее работоспособность, заявил доцент кафедры Интеллектуальные системы информационной безопасности РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

"Электромагнитное излучение современных смартфонов даже близко не подступает к критическим значениям. Кроме того, большинство современных банковских карт оснащены чипами, а магнитная полоса является только дублирующим элементом – для использования в старых терминалах, которые чипы не считывают", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".

По его словам, для выведения карты из строя необходимо сильное электромагнитное воздействие.

Единственной опасностью, которая возникает при ношении карты в чехле телефона, является потеря средств, так как получение доступа злоумышленниками одновременно к телефону и карте увеличивает риски снятия и перевода всех денег с пластика.

Кашкин также призвал не сгибать, не мочить и не хранить карту при температуре выше 40 градусов тепла и ниже 20 градусов мороза. "Не рекомендуется также оставлять карту под воздействием прямых солнечных лучей, например на приборной панели автомобиля", – добавил он.

Ранее завкафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко сообщил, что использование гаджетов во время грозы не представляет опасности для человека.

Эксперт уточнил, что для еще большего снижения рисков можно отключить активность интернет-служб.

Он также объяснил, что пластиковый корпус смартфона снижает возможность удара молнии в объект. Назаренко отметил незначительную разницу в электромагнитных характеристиках человека с телефоном в руках и без него. Большую опасность представляет из себя связка из нескольких ключей.

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