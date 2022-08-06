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Общество

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Юрист рассказал, кто может законно списать деньги с банковских карт россиян без их ведома

общество

Фото: depositphotos/Amaviael

Законно списать деньги с карт россиян без их ведома может сам банк, налоговая инспекция, служба судебных приставов, рассказал юрист Павел Уткин.

Так, сам банк может ежемесячно автоматически списывать средства за какие-либо услуги, например SMS-информирование, пояснил эксперт. При этом он подчеркнул, что это происходит с согласия самого клиента, поскольку все списания указаны в договоре на обслуживание, который заключается при открытии счета.

"<...> либо банк уведомляет клиента, и он сам подключает услугу, например, в приложении. Это касается всевозможных подписок, комиссий. Клиент всегда может отказаться от таких услуг, и тогда банк не имеет права списывать за них деньги", – приводит слова Уткина агентство "Прайм".

Что касается списания денег ФССП, то это происходит на основании решения суда и имеющегося в Федеральной службе судебных приставов исполнительного листа, пояснил юрист. Просто так приставы не могут обратиться в банк и потребовать списать деньги со счета клиента. Также, помимо самого долга, представители ФССП могут списывать с карт россиян исполнительский сбор, который назначается в том случае, если должник отказывается погасить долг добровольно.

Налоговые органы также могут списывать деньги с карты без разрешения граждан РФ, однако в этом случае так же требуется соответствующее решение суда и исполнительный лист, предупредил Уткин. Представители ФНС могут действовать через службу судебных приставов или самостоятельно обратиться в банк.

Ранее сообщалось, что замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев предложил банкам ввести ответственность клиентов за передачу платежных карт третьим лицам. По его мнению, данная мера могла бы помочь в борьбе с мошенниками.

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