Россиян предупредили о последствиях использования чужой банковской карты

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Зафиксированное использование чужой банковской карты может стать доказательством вины по факту мошенничества. Место, время и личность того, кто платит не своей картой, позволят отследить современные системы видеонаблюдения, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"В сочетании с банковской выпиской, данными кассового аппарата, свидетельским показаниями и заявлением потерпевшего, это становится стопроцентным доказательством вины лица в совершении хищения чужих денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".

По словам юриста, если чужой банковской картой пользуются сразу несколько человек, то это утяжеляет состав преступления. В таком случае, объяснил Соловьев, нарушителей могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Чаще всего чужими банковскими картами пользуются подростки, рассказал юрист. По его словам, они покупают еду, газировку, табачные изделия. Это происходит благодаря возможности списать до одной или трех тысяч рублей без введения пин-кода.

В случае обнаружения чужой банковской карты не нужно разыскивать ее владельца, следует просто отдать карту в ближайшее отделение банка, который выпустил ее, заключил Соловьев.

Ранее замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев предложил банкам ввести ответственность клиентов за передачу платежных карт третьим лицам. По его мнению, данная мера могла бы помочь в борьбе с мошенниками.