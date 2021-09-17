В МВД допустили введение черных списков россиян, передавших карты третьим лицам

17 сентября, 20:31
Фото: depositphotos/tangducminh
Замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев предложил банкам ввести ответственность клиентов за передачу платежных карт третьим лицам. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению специалиста, данная мера могла бы помочь в борьбе с мошенниками.
"Когда человек заводит карту, мне кажется, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность: то ли он попадает в черный список, то ли он в будущем получит какие-то негативные последствия и так далее", – заявил Горкавцев.
Представитель МВД отметил, что мошенники часто привлекают граждан к своим схемам, предлагая открывать несколько карт, а затем отдавать их.
Генеральный директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров ранее призвал быть осторожнее с использованием бумажных чеков. Мошенники могут найти на них последние четыре цифры номера карты, которые возможно использовать для социальной инженерии.
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