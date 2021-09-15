Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников

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Генеральный директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров призвал быть осторожнее с использованием бумажных чеков, передает РИА Новости.

Он объяснил, что чеки содержат последние четыре цифры номера карты, этой информацией теоретически могут воспользоваться мошенники.

"Сама по себе эта информация не несет никакого вреда, списать средства со счета, используя эти данные, невозможно. Тем не менее злоумышленники могут использовать их, например, в телефонном разговоре. Представившись сотрудником банка, они стараются выведать дополнительную информацию у доверчивых граждан. Конечно, только в случае если узнают номер телефона, привязанный к карте", – пояснил эксперт.

В то же время Баров отметил, что печатные чеки все еще актуальны для покупателей. С их помощью можно возвращать или обменивать товар. Кроме того, они могут быть полезными для получения различных бонусов и кешбэков от магазинов. Если не забрать напечатанный чек из магазина, воспользоваться бонусом от продавца сможет кто-то другой, кто получит этот чек.

Эксперт также рассказал, что российские магазины стали чаще отправлять покупателям чеки в электронном виде. В частности, с января по сентябрь 2021 года в четыре раза увеличился объем чеков, направляемых в мессенджеры.

Ранее министерство финансов обозначило сроки введения цифрового рубля в России. Полноценный выпуск виртуальной валюты предусмотрен до 2030 года. Данная возможность указана в стратегии развития финрынка на ближайшие девять лет.

Эксперименты с цифровым рублем стартуют с 2022 года. К пилотному проекту присоединились более десятка российских банков. Альтернатива бумажным купюрам и банковским картам не будет считаться криптовалютой. Применять ее можно будет как третье официальное средство расчета, отметили эксперты.

Как ранее заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, цифровой рубль сможет заменить наличные деньги. При этом он добавил, что процесс будет небыстрым, а "серая" экономика по-прежнему сохранится.