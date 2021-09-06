Мишустин заявил о необходимости уходить от использования бумажных документов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Необходимо отказываться от бумажных документов и развивать цифровизацию документооборота, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Работодатели не должны тратить ресурсы на избыточные бюрократические процедуры. Нужно уйти от использования бумажных документов во всех случаях и ситуациях, где это возможно. А такие процессы, как прохождение инструктажа или ознакомление с правилами охраны труда, должны стать максимально простыми, но при этом эффективными", – приводит ТАСС его слова.
Премьер считает, что специальные законодательные инициативы позволят работодателям и сотрудникам использовать современные цифровые решения, внедрять элементы дистанционного контроля и надзора, предупреждать нарушения и снижать риски.
"Уже вступили в силу и новые положения в сфере специальной оценки условий труда. Ряд компаний может не проводить эти процедуры повторно, если они не изменились и на предприятии не было происшествий, связанных с безопасностью на рабочих местах", – отметил Мишустин.
Кроме того, это снижает административную нагрузку на бизнес и формирует стимулы для ответственного подхода, а также у предпринимателей появляется заинтересованность вкладывать средства в мероприятия по охране труда, добавил премьер.
Ранее Михаил Мишустин утвердил постановление, которое расширяет функционал портала госуслуг. Пользователям больше не нужно полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы – система сделает это автоматически.
Система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти. Запрос на данные будет направляться исключительно в момент заполнения заявления. Полученная информация не будет храниться на портале госуслуг.
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