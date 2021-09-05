Кабмин выделил 500 миллионов рублей на создание центра компетенций

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Правительство РФ направило 500 миллионов рублей на создание центра компетенций при Тимирязевской академии, сообщает сайт кабмина.
"При Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева появится федеральный центр компетенций, где будут повышать квалификацию специалисты сельскохозяйственных организаций и проводиться научные исследования. Распоряжение о выделении на его создание 500 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – сказано в сообщении.
Уточняется, что средства будут направлены на завершение капремонта в помещениях, где будут проводиться курсы дополнительного образования и переподготовка специалистов. Также на часть денег произведут закупку оборудования для учебных аудиторий и новых лабораторий.
"Решение поможет увеличить количество специалистов, прошедших повышение квалификации в Тимирязевской академии, и повысить уровень научных исследований", – отметили в кабмине.
Работы проводятся в рамках ведомственной целевой программы Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, которая является частью государственной программы развития сельского хозяйства.
Ранее правительством было принято решение направить региону более 229,7 миллионов рублей на покупку медицинского оборудования для свердловской Областной детской клинической больницы. Вместе с тем подготавливается распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 68,7 миллионов рублей на покупку медицинской техники для Центральной клинической больницы №1 в Екатеринбурге.
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