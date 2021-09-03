В "Пушкинской карте" будет доступна новая опция

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В середине сентября в "Пушкинской карте" заработает опция "Коллективная покупка", сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

"Сейчас мы тестируем опцию, которая называется "Коллективная покупка". То есть она рассчитана именно на школу или компанию друзей, которая хочет в театре сидеть вместе… Уже кнопка существует. В середине сентября эта кнопка заработает, чтобы можно было купить (билеты. – Прим. ред.)", – приводит ТАСС слова Харламовой.

1 сентября в России стартовала программа "Пушкинская карта". За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь текущего и следующего годов.

По словам Михаила Мишустина, программа "Пушкинская карта" не только поможет молодежи прикоснуться к искусству, но и позволит поддержать учреждения культуры.

С 1 сентября по 31 декабря 2021 года номинал карты составит 3 тысячи рублей. В следующем году сумму планируют увеличить до 5 тысяч рублей. Правительство уже выделило около 4 миллиардов рублей на реализацию программы.

