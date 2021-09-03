В "Пушкинской карте" будет доступна новая опция

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В середине сентября в "Пушкинской карте" заработает опция "Коллективная покупка", сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
"Сейчас мы тестируем опцию, которая называется "Коллективная покупка". То есть она рассчитана именно на школу или компанию друзей, которая хочет в театре сидеть вместе… Уже кнопка существует. В середине сентября эта кнопка заработает, чтобы можно было купить (билеты. – Прим. ред.)", – приводит ТАСС слова Харламовой.
1 сентября в России стартовала программа "Пушкинская карта". За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь текущего и следующего годов.
По словам Михаила Мишустина, программа "Пушкинская карта" не только поможет молодежи прикоснуться к искусству, но и позволит поддержать учреждения культуры.
С 1 сентября по 31 декабря 2021 года номинал карты составит 3 тысячи рублей. В следующем году сумму планируют увеличить до 5 тысяч рублей. Правительство уже выделило около 4 миллиардов рублей на реализацию программы.
Россиянам рассказали, как оформить "Пушкинскую карту"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: