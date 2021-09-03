"Пушкинскую карту" оформили уже 500 тыс человек

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"Пушкинскую карту" в рамках недавно стартовавшей в России программы оформили уже 500 тысяч человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"У нас 500 тысяч ребят уже оформили "Пушкинскую карту". <...> На [сегодняшнее] утро порядка 20 тысяч покупок было совершено почти на 30 миллионов рублей", – сказал он в рамках всероссийского марафона "Новое знание".

1 сентября в России стартовала программа "Пушкинская карта". За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь текущего и следующего годов.

По словам Михаила Мишустина, программа "Пушкинская карта" не только поможет молодежи прикоснуться к искусству, но и позволит поддержать учреждения культуры.