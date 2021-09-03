Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за ветра

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:15

"Пушкинскую карту" оформили уже 500 тыс человек

общество культура

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

"Пушкинскую карту" в рамках недавно стартовавшей в России программы оформили уже 500 тысяч человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"У нас 500 тысяч ребят уже оформили "Пушкинскую карту". <...> На [сегодняшнее] утро порядка 20 тысяч покупок было совершено почти на 30 миллионов рублей", – сказал он в рамках всероссийского марафона "Новое знание".

1 сентября в России стартовала программа "Пушкинская карта". За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь текущего и следующего годов.

По словам Михаила Мишустина, программа "Пушкинская карта" не только поможет молодежи прикоснуться к искусству, но и позволит поддержать учреждения культуры.

Россиянам рассказали, как оформить "Пушкинскую карту"

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать