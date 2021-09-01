В Москве стартовала олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Олимпиада для дошкольников и учащихся 1–11-х классов "Музеи. Парки. Усадьбы" стартовала в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Состязание продлится до 31 марта. Принять участие в нем могут ученики 1–11-х классов, а также дошкольники. Регистрация на олимпиаду открыта на сайте. Для того чтобы правильно ответить на вопросы олимпиады, нужно будет внимательно изучить экспозицию музея, парка или усадьбы столицы", – говорится в сообщении.

Как отметила координатор проекта Мария Войцик, в этом году олимпиада будет содержать дополнительное необязательное задание, с помощью которого дети смогут вспомнить экспозицию и поделиться впечатлениями с друзьями.

"После получения результатов в личном кабинете появится рефлексивное задание по этой площадке. Например, нарисовать картину, написать письмо или стихотворение, приготовить еду, провести эксперимент, описать экспонат, прослушать музыку, снять видео и тому подобное. При желании тем, что получилось, можно будет поделиться в соцсетях, отметив нашу олимпиаду и музей. Так творчество школьников увидят больше людей, в том числе сотрудники музеев", – пояснила она.

По словам Войцик, работникам музеев особенно ценно получить обратную связь, поскольку впечатления детей об экскурсиях обычно становятся известны только учителям.

"Если школьникам не хочется публичности, то можно обсудить свою работу только с друзьями или родителями. В этих заданиях нет правильных и неправильных ответов, и проверять их не будут. Главное – сделать посещение музеев более осмысленным и запоминающимся для ребят", – добавила Войцик.

Как уточнили в столичном департаменте образования и науки, задания олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" нацелены на расширение кругозора детей.

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