В Москве запустили проект по изучению иностранных языков для школьников

Фото: instagram.com/explore/tags/лингвалето2020

Проект "ЛингваЛето" стартовал для московских школьников. В течение каникул специалисты будут помогать ребятам изучать иностранные языки. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

"С начала июля до конца августа специалисты по английскому, испанскому, французскому и китайскому языкам будут готовить топ практических советов, чтобы школьники и студенты колледжей смогли поддержать свои знания иностранного языка на хорошем уровне и пополнить их", – говорится в сообщении.

Школьникам также рекомендовали при обучении пользоваться материалами Московской электронной школы. По словам экспертов, для успешного изучения иностранного языка также важно погружаться в языковую среду.

"Также не стоит забывать о просмотре фильмов или прослушивании музыки, подкастов и аудиокниг на иностранных языках. Эксперты готовят подборку с полезными и безопасными источниками знаний", – пояснили в пресс-службе департамента.

Свои советы эксперты будут публиковать в соцсетях "Вконтакте" и Facebook каждые две недели.

Ранее сообщалось, что в Москве для школьников разрабатываются цифровые портфолио. Это биография, в которой будут зафиксированы все основные достижения учеников.