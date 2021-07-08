В Москве запустили проект по изучению иностранных языков для школьников

19:09
Фото: instagram.com/explore/tags/лингвалето2020
Проект "ЛингваЛето" стартовал для московских школьников. В течение каникул специалисты будут помогать ребятам изучать иностранные языки. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.
"С начала июля до конца августа специалисты по английскому, испанскому, французскому и китайскому языкам будут готовить топ практических советов, чтобы школьники и студенты колледжей смогли поддержать свои знания иностранного языка на хорошем уровне и пополнить их", – говорится в сообщении.
Школьникам также рекомендовали при обучении пользоваться материалами Московской электронной школы. По словам экспертов, для успешного изучения иностранного языка также важно погружаться в языковую среду.
"Также не стоит забывать о просмотре фильмов или прослушивании музыки, подкастов и аудиокниг на иностранных языках. Эксперты готовят подборку с полезными и безопасными источниками знаний", – пояснили в пресс-службе департамента.
Свои советы эксперты будут публиковать в соцсетях "Вконтакте" и Facebook каждые две недели.
Ранее сообщалось, что в Москве для школьников разрабатываются цифровые портфолио. Это биография, в которой будут зафиксированы все основные достижения учеников.
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