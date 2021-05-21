QR-коды могут появиться в дипломах об образовании и квалификации в РФ

Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос использования в дипломах QR-кодов, чтобы работодатели имели доступ к портфолио выпускника. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.

По его словам, специалисты подготовили предложения "по формированию цифрового профиля компетенций и достижений гражданина", куда будут входить индивидуальные достижения, которые предъявляют на обучение по таким образовательным программам, как бакалавриат, специалитет и магистратура.

"В дополнение министерство сообщает, что в настоящее время прорабатывается вопрос об использовании графических идентификаторов (QR-кодов) в документах об образовании и (или) квалификации для обеспечения доступа работодателей к портфолио выпускников", – цитирует замминистра ТАСС.

В частности, речь идет о достижениях в профессиональном спорте, включая статус призера Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, знаки отличия ГТО, дипломы с отличием об образовании, которое уже имеется, о волонтерской деятельности, участии в олимпиадах школьников.

Ранее Минобрнауки утвердило указ, согласно которому вступительные испытания в вузах страны могут проходить в дистанционном формате. Такая мера принята с целью обеспечения безопасности от COVID-19.