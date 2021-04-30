Вузы РФ смогут принимать вступительные экзамены дистанционно

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Минобрнауки утвердило указ, согласно которому вступительные испытания в вузах страны могут проходить в дистанционном формате. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такая мера принята с целью обеспечения безопасности от COVID-19.

"Организация осуществляет взаимодействие с поступающим... При проведении вступительных испытаний, включая дополнительные вступительные испытания, а также при рассмотрении апелляций – с использованием дистанционных технологий", – уточняется в документе.

Также утверждены сроки приемной кампании 2021 года. Она продлится с 20 июня до 17 августа, при этом прием документов завершится уже 29 июля.

Ранее министерство образования и науки РФ разрешило подведомственным вузам с 4 по 7 мая организовать дистанционное обучение.

До 30 апреля руководство вузов обязано определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное функционирование образовательной организации и проинформировать сотрудников.