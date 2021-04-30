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Общество

08:54

Будущих первокурсников предложили освободить от оплаты общежития

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от оплаты общежития первокурсников, которые поступят в вузы в этом году, сообщает RT.

По словам законодателя, уже свыше года длится пандемия, которая привела к снижению доходов части семей, в том числе по причине утраты работы.

Одними из наиболее пострадавших отраслей он назвал торговлю и ресторанный бизнес – те сферы, в которых значительное число студентов находили себе работу параллельно обучению.

При этом парламентарий считает, что эти обстоятельства не должны влиять на возможность молодых людей учиться в вузе, а задача государства и общества – оказать поддержку будущим студентам, особенно иногородним.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения молодых людей, которые летом 2021 года поступят в высшие учебные заведения, от оплаты проживания в университетских общежитиях на весь период первого курса обучения", – говорится в обращении.

Ранее ректор НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что в столице могут создать специализированный городок для проживания студентов различных вузов. По словам эксперта, подобная мера способствует управлению и поддержке студенческого сообщества.

В марте 2021 года Владимир Путин распорядился создать до 2030 года сеть современных кампусов российских вузов. Глава государства также поручил провести капремонт общежитий федеральных университетов.

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