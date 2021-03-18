Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин распорядился создать до 2030 года сеть современных кампусов российских вузов. Об этом говорится на сайте Кремля.

Это коснется образовательных учреждений, расположенных в отдельных субъектах страны, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России.

Также президент дал поручение обеспечить в 2021–2030 годах реализацию мероприятий по строительству и капремонту общежитий федеральных вузов.

Ранее сообщалось, что новый квартал появится в столице при возведении кампуса МГТУ имени Баумана. Здание общей площадью 169 тысяч квадратных метров построят между Бауманскими улицами. В рамках проекта появятся новые общественные пространства, не только интегрированные в здания вуза, но и расположенные между ними.

В результате строительства расширят сеть пешеходных маршрутов, а также благоустроят набережную Яузы. На данный момент идет оформление градостроительной документации для кампуса и процесс передачи земельных участков.