Новый квартал появится в Москве при строительстве кампуса МГТУ имени Баумана

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Новый квартал появится в столице при возведении кампуса МГТУ имени Баумана. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание общей площадью 169 тысяч квадратных метров построят между Бауманскими улицами. В рамках проекта появятся новые общественные пространства, не только интегрированные в здания вуза, но и расположенные между ними.

"Нас не смущает исторический контекст. Там, где есть пустые участки, мы будем планировать современную архитектуру, которая будет контрастировать с исторической", – уточнил Кузнецов РИА Новости.

Он также добавил, что в результате строительства расширят сеть пешеходных маршрутов, а также благоустроят набережную Яузы. На данный момент идет оформление градостроительной документации для кампуса и процесс передачи земельных участков.

Как отметил ректор МГТУ Анатолий Александров, реализация проекта начнется в 2021 году, завершить его планируют в 2023 году.

Ранее сообщалось, что около 400 дворов и общественное пространство рядом со станцией метро "Петровский парк" благоустроят в Северном округе столицы по программе "Мой район".