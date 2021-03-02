Несколько сотен объектов благоустроят в ЗАО по программе "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, планируется благоустроить дворы, улицы около станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), территории возле школ.

В материале говорится, что неподалеку от строящегося горнолыжного комплекса на Воробьевых горах на площади пять гектаров расположится Аллея Славы звезд зимних Олимпийских игр. Специалисты уложат новый асфальт и плитку, установят фонари и скамейки. Также там высадят деревья и кустарники. Кроме того, планируется благоустроить и Воробьевскую набережную.

Отмечается, что будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".

Возле станции МЦД-1 Славянский бульвар планируют обновить проезжую часть и тротуары, установить уличные светильники, скамейки и урны, обустроить велодорожки. Здесь появятся парковки и новые остановочные павильоны.

Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.

Полный список улиц, которые будут благоустроены в 2021 году, можно посмотреть на mos.ru.

Ранее сообщалось, что около 400 дворов и общественное пространство рядом со станцией метро "Петровский парк" благоустроят в Северном административном округе Москвы в рамках программы "Мой район" в 2021 году. В ходе работ тротуары и дороги отремонтируют, газоны восстановят, лестницы и контейнерные площадки приведут в порядок. Также будут установлены новые скамейки и урны.

Кроме того, на территории около станции метро "Петровский парк" отремонтируют проезжую часть, уберут под землю кабельные линии. Для пешеходов установят фонари и скамейки, высадят деревья и кустарники. Будет оборудовано парковочное пространство и новые остановки.