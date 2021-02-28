Около 400 дворов в Северном округе Москвы благоустроят в 2021 году

11:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 400 дворов и общественное пространство рядом со станцией метро "Петровский парк" благоустроят в Северном округе Москвы в рамках программы "Мой район" в 2021 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В ходе работ тротуары и дороги отремонтируют, газоны восстановят, лестницы и контейнерные площадки приведут в порядок. Также будут установлены новые скамейки и урны.
В случае необходимости специалисты обновят детские площадки, места для отдыха и занятий спортом, а также высадят цветы.
Кроме того, на территории около станции метро "Петровский парк" отремонтируют проезжую часть, уберут под землю кабельные линии. Для пешеходов установят фонари и скамейки, высадят деревья и кустарники.
Кроме того, будет оборудовано парковочное пространство и новые остановки.
Территории около учреждений образования округа также благоустроят. На спортивных площадках появится резиновое покрытие, асфальт и бордюры будут отремонтированы, появятся новые ограждения и въездные ворота. Работы пройдут на более чем 20 объектах.
Ранее сообщалось, что около 60 дворов, пешеходных маршрутов и несколько пришкольных территорий в ТиНАО вошли в программу "Мой район", в рамках которой их благоустроят до конца текущего года.
Во дворах отремонтируют дороги и тротуары, разобьют газоны и клумбы. На благоустроенных территориях установят скамейки, урны и фонари. Спортивные и детские площадки оснастят новым оборудованием.
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