Собянин утвердил планы благоустройства Москвы в текущем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2021 году в столице благоустроят 3,4 тысячи дворов. Такое решение было принято на заседании президиума правительства столицы во главе с Сергеем Собяниным.

Власти рассмотрели итоги деятельности комплекса городского хозяйства Москвы в 2020 году и задачи на 2021 год. В этом году планируется продолжить создание качественной городской среды и благоустроить 24 площади, улицы, набережные, а также 106 парков и знаковых объектов в жилых районах, в частности бульвары, скверы, парки, водоемы и другое.

Также в планах благоустройство 3,4 тысячи дворов, капитальный ремонт 2,5 тысячи домов, замена 3 тысяч лифтов, установка 267 подъемных платформ для маломобильных граждан, 31,2 тысячи опор освещения, благоустройство территорий, прилегающих к 26 транспортным объектам, общей площадью 148,5 гектара.

Кроме того, планируется продолжить ремонт коммунальной инфраструктуры и 135 сооружений Гормоста, помещений 15 центров "Мои документы", двух зданий ЗАГС и 17 объектов различного назначения, 80 объектов здравоохранения, включая более 70 поликлиник, четыре корпуса ГКБ имени Боткина и шесть корпусов Центра паллиативной помощи.

В конце прошлого года Сергей Собянин оценил работы по благоустройству в столице. Мэр Москвы отметил, что в самом начале благоустроительных работ не всем было понятно, для чего это необходимо. Однако теперь, по словам градоначальника, удобные улицы, уютные парки и современные общественные пространства являются новым городским стандартом.

Собянин сообщил, что с 2015 года в столице проходила программа "Моя улица", которая позволила привести в порядок улицы и переулки, обновить инженерные коммуникации, сделать тротуары более удобными, отремонтировать фасады и убрать провода, рекламу.

Глава города отметил важность комплексного развития всех районов столицы. Он рассказал, что в 2019 году стартовала активная фаза проекта "Мой район", целью которой стало создание комфортных условий для каждого жителя города. Собянин подчеркнул, что москвичам важны уютные дворы с детскими площадками и спортивными тренажерами, школы, детские сады и поликлиники, транспорт, локации для отдыха.