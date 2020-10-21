Детский сад и две школы возведут в Рязанском районе по программе реновации

13:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Детский сад и две школы планируют построить в Рязанском районе столицы по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.
По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, жители района смогут пользоваться качественной и социально ориентированной городской средой. Для горожан обеспечат всю необходимую социальную инфраструктуру, подчеркнул он.
"В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство детского сада, общеобразовательной и музыкальной школ", – рассказал Загрутдинов.
Также глава ведомства сообщил, что преимущества от реновации получают не только те граждане, которые переезжают из старых домов, но и горожане, которые живут в новых домах. Загрутдинов рассказал, что по программе в районах появляются различные спортивные и культурные объекты, обеспечивающие высокий уровень жизни горожан.
"Всего в Рязанском районе новые квартиры получат жители 72 сносимых домов, для начала переселения подобраны четыре стартовые площадки", – заключил глава Депстроя.
Ранее стало известно, что по программе реновации в Нагорном районе столицы возведут три детских сада и две школы. Помимо строительства жилья и соцобъектов, запланировано развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение общественных пространств.
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